Académica/SF e União 1919 defrontam-se amanhã, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Divisão Elite da Associação de Futebol de Coimbra. Rivalidades e ambições garantem um jogo “quente” em perspetiva.

Estudantes e Futricas protagonizam um dos dérbis portugueses que arrastavam multidões no século passado.

Os tempos são outros mas, apesar de todas as mudanças, os emblemas são os mesmos e há rivalidades que nunca se apagam.

Amanhã, a partir das 15H00, os dois conjuntos defrontam-se no Estádio Universitário de Coimbra, num “clássico que todos os jogadores e treinadores gostam de usufruir”.

Quem o diz é Bruno Conceição, técnico da Académica/SF, que se estreia neste dérbi e não esconde o “orgulho”.

