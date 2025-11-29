diario as beiras
Desporto

AFC: Amanhã há clássico no Estádio Universitário

29 de novembro de 2025 às 17 h12
Académica/SF e União 1919 defrontam-se amanhã, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Divisão Elite da Associação de Futebol de Coimbra. Rivalidades e ambições garantem um jogo “quente” em perspetiva.

Estudantes e Futricas protagonizam um dos dérbis portugueses que arrastavam multidões no século passado.
Os tempos são outros mas, apesar de todas as mudanças, os emblemas são os mesmos e há rivalidades que nunca se apagam.
Amanhã, a partir das 15H00, os dois conjuntos defrontam-se no Estádio Universitário de Coimbra, num “clássico que todos os jogadores e treinadores gostam de usufruir”.

Quem o diz é Bruno Conceição, técnico da Académica/SF, que se estreia neste dérbi e não esconde o “orgulho”.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/11/2025

Autoria de:

Bruno Gonçalves

