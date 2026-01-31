A Associação de Futebol (AF) de Coimbra decidiu a suspensão de todos os jogos das competições distritais agendados para este fim de semana, de sexta-feira 30 de janeiro, até amanhã, domingo, 1 de fevereiro.

Em causa estão as competições de todos os escalões, incluindo, portanto, a formação e os seniores.

No caso do futebol, fica adiada a 15.ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Elite – a primeira da 2.ª volta – e também a 16.ª dos campeonatos da Divisão de Honra e da 1.ª Divisão.

Futsal sénior

com calendário apertado

Já no que respeita ao futsal, são também adiadas as competições de formação e de seniores. Aqui, porém, a situação é mais crítica, dado o longo interregno entre o final da 1.ª fase e o início da 2.ªfase. Em causa, como é público, está a demora dos órgãos jurisdicionais da AF Coimbra em tomar uma decisão sobre o(s) protesto(s) do Domus Nostra, relativo(s) às irregularidades cometidas pelo CRI Alhadense. O resultado prático da demora é que o calendário ficou bastante comprimido e as datas disponíveis são cada vez menos.