A AESL – promoveu, em parceria com a ARCIL, a iniciativa solidária “Árvore dos Desejos”, uma ação marcada pelo espírito de partilha, solidariedade e envolvimento comunitário, que teve um impacto profundamente positivo junto dos utentes apoiados pela instituição.

Graças a esta iniciativa, foi possível proporcionar momentos de grande felicidade, surpresa e emoção aos utentes das diferentes respostas sociais da ARCIL, nomeadamente do Lar de Apoio, Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário, Centros de Atividades de Tempos Livres e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

Para muitas das pessoas apoiadas, a concretização destes desejos representou muito mais do que a entrega de um presente: traduziu-se em gestos de atenção, reconhecimento e cuidado, que tocaram profundamente quem os recebeu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS