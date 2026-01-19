diario as beiras
Lousã

AESL e ARCIL solidárias com a “Árvore dos Desejos”

19 de janeiro de 2026 às 09 h02
DR

A AESL – promoveu, em parceria com a ARCIL, a iniciativa solidária “Árvore dos Desejos”, uma ação marcada pelo espírito de partilha, solidariedade e envolvimento comunitário, que teve um impacto profundamente positivo junto dos utentes apoiados pela instituição.

Graças a esta iniciativa, foi possível proporcionar momentos de grande felicidade, surpresa e emoção aos utentes das diferentes respostas sociais da ARCIL, nomeadamente do Lar de Apoio, Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário, Centros de Atividades de Tempos Livres e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

Para muitas das pessoas apoiadas, a concretização destes desejos representou muito mais do que a entrega de um presente: traduziu-se em gestos de atenção, reconhecimento e cuidado, que tocaram profundamente quem os recebeu.

Autoria de:

Dora Loureiro

