Adolescentes feridas em despiste com capotamento

Duas jovens, de 18 e 19 anos de idade, ficaram ontem feridas, na sequência de um despiste em Lavos, na Figueira da Foz, disseram ao DIÁRIO AS BEIRAS fontes do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra e da GNR.

De acordo com fonte da força militar, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira com cinco ocupantes, seguido de capotamento, ficando feridas a condutora (rapariga mais nova) e a passageira que seguia no lugar da frente.

Segundo a Proteção Civil, o alerta para o acidente foi acionado às 14H55, mobilizando 12 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários da Figueira da Foz.

A GNR tomou conta da ocorrência.