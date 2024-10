AD Buarcos 2017 ocupa vaga do Sp. Braga na Elite do Futebol de Praia em 2025

O Sp. Braga informou, esta manhã, em comunicado, que decidiu suspender o projeto de futebol de praia. A vaga, agora em aberto no Campeonato Elite, será preenchida, segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, pela AD Buarcos 2017.

O clube minhoto refere que “a modalidade não tem registado, da parte das demais entidades e dos parceiros, a evolução suscetível de garantir a sua competitividade e sustentabilidade, que entendemos estar fortemente comprometida”.

Dez vezes campeão nacional (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024), o Sp. Braga conquistou ainda, internacionalmente, o Mundialito de Clubes em 2019 e 2020 e a Euro Winners Cup Praia em 2017, 2018, 2019 e neste ano de 2024.

No plantel conta com vários atletas da seleção nacional portuguesa, como o guardião figueirense Pedro Mano, e ainda André Lourenço, Bruno Torres, Rúben Brilhante, Miguel Pintado ou Léo Martins.

A notícia abre a porta do regresso ao Campeonato Elite à AD Buarcos 2017, que foi 3.ª classificada no Campeonato Nacional de 2024, depois de vencer o Caxinas na partida de apuramento do 3.º lugar.

Mais pormenores na edição impressa de amanhã (16/10/2024) do DIÁRIO AS BEIRAS.

Veja o comunicado do Sp. Braga na íntegra