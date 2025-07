Acidente na A1 na zona da Mealhada provoca uma vítima mortal

Um homem de 88 anos morreu hoje na sequência de um acidente na autoestrada 1 (A1), no sentido norte-sul, na zona da Mealhada, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

“Terá sido uma colisão seguida de despiste, ao quilómetro 198 da A1, a seguir à Mealhada, na entrada de Coimbra”, especificou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, Nuno João.

Segundo adiantou, do acidente resultou uma vítima mortal, um homem de 88 anos, e dois feridos ligeiros – uma mulher de 77 anos que seguia no mesmo carro e um homem com cerca de 30 anos do segundo veículo.

“A A1 não chegou a estar cortada, nem condicionada, uma vez que os veículos ficaram fora da estrada”, afirmou o comandante Nuno João.

Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Proteção Civil, o alerta aconteceu pelas 07:18 e no local estiveram mais de 20 operacionais apoiados por 10 veículos dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).