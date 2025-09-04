diario as beiras
Acidente/Elevador: Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas

04 de setembro às 17 h50
A Procuradoria-Geral da República avançou hoje que foi possível identificar oito das 16 vítimas que morreram na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, sendo cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma suíça.

Segundo a nota enviada às redações, a PGR adiantou que “estão em curso os procedimentos para a identificação das restantes oito” e que o inquérito aberto está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Ainda esta quarta-feira ao final da tarde, depois do descarrilamento, o Ministério Público “determinou, de imediato, a realização de autópsias, permitindo que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) começasse desde logo a realizá-las”, esclareceu a PGR.

Na mesma nota, a PGR referiu também que foi dado cumprimento dos protocolos nacionais e internacionais previstos para a identificação das vítimas em casos de catástrofe, estando estas diligências a decorrer em articulação entre o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e o INMLCF.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Autoria de:

Agência Lusa

