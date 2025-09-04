Acidente/elevador: Associação Nacional de Freguesias demonstra “profundo pesar”

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) manifestou hoje “o seu profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido no elevador da Glória, em Lisboa”, na quarta-feira, que causou 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Num comunicado, a Anafre expressou a sua “solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como a todos os que, de forma direta ou indireta, foram afetados por esta tragédia”.

A associação representativa das freguesias quis também demonstrar o seu “reconhecimento às equipas de emergência, proteção civil e demais entidades que prontamente acorreram ao local e continuam a prestar apoio”.

A Anafre compromete-se a acompanhar, em articulação com as demais autoridades competentes, “todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos e prevenir a repetição de acidentes desta natureza”.

O elevador da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar.

O acidente causou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje.

A câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal.

O elevador da Glória, em funcionamento desde 1885, é operado pela Carris e liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.

É considerado um dos ícones de Lisboa e é muito procurado por turistas.