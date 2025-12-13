A Académica visita, este domingo, às 17H30, o líder Belenenses, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Série B da Liga 3.

Os estudantes não perdem há seis jogos, mas também não vencem há cinco, e o técnico da Briosa, António Barbosa, garante ambição para regressar aos triunfos.

“O Belenenses é um dos principais candidatos à subida, com recursos, que joga em casa e que vem de uma dinâmica muito positiva. Mas nós queremos continuar a fazer o temos vindo a fazer em casam com a missão de ganhar o jogo”.

