diario as beiras
Desporto

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”

13 de dezembro de 2025 às 11 h53
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira - Arquivo

A Académica visita, este domingo, às 17H30, o líder Belenenses, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Série B da Liga 3.

Os estudantes não perdem há seis jogos, mas também não vencem há cinco, e o técnico da Briosa, António Barbosa, garante ambição para regressar aos triunfos.

“O Belenenses é um dos principais candidatos à subida, com recursos, que joga em casa e que vem de uma dinâmica muito positiva. Mas nós queremos continuar a fazer o temos vindo a fazer em casam com a missão de ganhar o jogo”.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de dezembro

Presidente da República promulga com reservas novas regras para criptoativos
13 de dezembro

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje
13 de dezembro

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”
13 de dezembro

Naval recebe Marialvas

Desporto

Desporto
13 de dezembro às 12h01

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje

0 comentário(s)
Desporto
13 de dezembro às 11h53

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”

0 comentário(s)
Desporto
13 de dezembro às 11h50

Naval recebe Marialvas

0 comentário(s)