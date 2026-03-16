Um golo de Cuba, aos 12′, e outro de Montez, aos 50′, garantiram a vitória da Académica por 2-0 na receção ao Mafra, em jogo da 6.ª jornada da fase de Apuramento de Campeão da Liga 3.

Os estudantes lideram a tabela, com os mesmos pontos do Amarante, mesmo com um jogo em atraso entre os dois, que só será regularizado no dia 29 deste mês.

No próximo domingo a Académica visita o Trofense, penúltimo classificado, com apenas uma vitória nesta fase – conseguida precisamente nesta jornada, em casa do líder V. Guimarães B.