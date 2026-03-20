diario as beiras
Desporto

Académica prepara estratégia cirúrgica para terreno difícil na Trofa

20 de março de 2026 às 13 h41
0 comentário(s)

A Académica visita este domingo o Trofense, às 17H30, em jogo da 7.ª jornada da Liga 3 – Apuramento de Campeão, numa deslocação que pode reforçar a liderança dos estudantes.

A Briosa chega ao encontro no 1.º lugar, com 12 pontos em cinco jogos, enquanto o Trofense é 7.º, somando apenas cinco, mas moralizado pela vitória em casa do então líder V. Guimarães B.

Em antevisão do encontro, António Barbosa sublinhou que a preparação incidiu nas especificidades do adversário e do relvado: “É um campo muito curto e muito rápido, onde com poucos toques o adversário consegue chegar à nossa área”.

O treinador garante uma abordagem estratégica, focada em potenciar os pontos fortes da equipa e evitar um jogo excessivamente físico: “Pensámos sempre no que temos que o adversário não tem e como ajudar os jogadores a potenciar as suas características”.

Já estão vendidos 600 bilhetes para adeptos de Coimbra no apoio à equipa na Trofa.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de março

ULS de Coimbra deteta indícios de Legionella na rede de águas quentes sanitárias dos HUC
20 de março

Académica prepara estratégia cirúrgica para terreno difícil na Trofa
20 de março

GNR deteve suspeito de violência doméstica em Cantanhede e apreendeu cinco armas
20 de março

Atropela jovem em Coimbra na passadeira e foge

Desporto

Desporto
20 de março às 13h41

Académica prepara estratégia cirúrgica para terreno difícil na Trofa

0 comentário(s)
CoimbraCondeixa-a-NovaDesportoFigueira da Foz
20 de março às 12h21

CRIA vence líder e relança Divisão de Honra da AF Coimbra em futsal

0 comentário(s)
Desporto
20 de março às 09h40

Campeonato Nacional de Juvenis de Natação arranca hoje em Coimbra

0 comentário(s)