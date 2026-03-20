A Académica visita este domingo o Trofense, às 17H30, em jogo da 7.ª jornada da Liga 3 – Apuramento de Campeão, numa deslocação que pode reforçar a liderança dos estudantes.

A Briosa chega ao encontro no 1.º lugar, com 12 pontos em cinco jogos, enquanto o Trofense é 7.º, somando apenas cinco, mas moralizado pela vitória em casa do então líder V. Guimarães B.

Em antevisão do encontro, António Barbosa sublinhou que a preparação incidiu nas especificidades do adversário e do relvado: “É um campo muito curto e muito rápido, onde com poucos toques o adversário consegue chegar à nossa área”.

O treinador garante uma abordagem estratégica, focada em potenciar os pontos fortes da equipa e evitar um jogo excessivamente físico: “Pensámos sempre no que temos que o adversário não tem e como ajudar os jogadores a potenciar as suas características”.

Já estão vendidos 600 bilhetes para adeptos de Coimbra no apoio à equipa na Trofa.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS