Académica-OAF termina primeira semana de treinos com teste

Ao cabo de seis dias de trabalho, na Academia Briosa XXI, o primeiro teste: a Académica recebe hoje o Fátima, 4.º classificado do Campeonato de Portugal na temporada passada.

Com um plantel curto e poucos dias de trabalho – mais, ainda assim, que o Fátima, que só arrancou na quarta-feira – António Barbosa não terá muitas ilações para tirar do jogo de hoje, mas pode aproveitar para vem em contexto de jogo sobretudo as caras novas e os jovens jogadores que o tentam convencer a ficar.

A partida vai promover ro regresso de um jogador do Fátima ao relvado da Academia Briosa XXI. O defesa Dinis Almeida, que alinhou nos juniores da Briosa na época 2023/2024, e partilhou balneário com o guardião José Roxo e o médio Gui Monteiro, do atual plantel.

António Barbosa tem, neste momento, no plantel à sua disposição, os guardiões António Filipe, José Roxo e Carlos Alves (ex-Fafe); os defesas Chico Ferreira, Ricardo Teixeira, Guilherme Silva (ex-Fafe) e Tiago André (ex-Trofense); os médios Montez, Leandro Silva, Gui Monteiro (ex-Marialvas) e Gonçalo Ferreira; e ainda os avançados Nuno Barbosa (ex-Trofense), Nuno Pereira (ex-Varzim), Silvério Indunga (ex-Sintrense) e Camilo Triana (ex-Belenenses).

Da formação têm treinado com a equipa principal os defesas Miguel Lima, de 17 anos e Filipe Gonçalves, de 18 anos; e ainda o extremo Afonso Calé Marques, de 18 anos.

Faltam reforços

Olhando para o plantel é provável que ainda falte chegar várias caras novas até ao arranque da competição, com a defesa e o meio-campo como posições com maiores carências nesta altura.

Provavelmente a baliza é o único setor que poderá já estar fechado nesta altura, com a entrada de Carlos Alves para discutir a titularidade com António Filipe.