Depois de quatro empates consecutivos, a Académica tem hoje, pelas 17H30, novo desafio para a Liga3. Joga no Estádio Cidade de Coimbra contra o Mafra na 12.ª jornada da série A. O treinador António Barbosa fez ontem a antevisão ao encontro, assumindo que o “adversário é extremamente forte”.

“As expectativas são muito boas, a equipa tem trabalhado muito bem, tem conseguido crescer e desenvolver-se. Percebemos que é um adversário extremamente forte, com boas individualidades e um bom coletivo. Será um bom desafio, mas é o que nós queremos”, referiu o treinador da Briosa.O avançado goleador Cuba falhou, no fim de semana passado, o jogo em Santarém, que a Académica empatou a uma bola. O avançado lesionou-se no joelho. António Barbosa, na conferência de imprensa, não garantiu a sua recuperação e mantém a dúvida para o jogo de hoje.

Apesar da dúvida, o treinador de 43 anos preferiu destacar as qualidades dos três pontas de lança da equipa e disse que o foco está em perceber aquilo que as diferentes características dos avançados podem dar ao jogo “Procuramos jogar com os jogadores que temos”, afirmou.

