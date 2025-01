Académica – Humildade, ambição e solidariedade é a receita para vencer o Atlético

Ser “solidária, ambiciosa, humilde e ter compromisso” é a receita para a Académica conseguir vencer amanhã, domingo (15H00), no Estádio da Tapadinha, em Lisboa, o Atlético em jogo da 15.ª jornada da Série B da Liga 3.

O Atlético segue líder com 25 pontos, mais dois que os estudantes (23) e ocupa a 3.ª posição.

O treinador da Briosa, António Barbosa, fez ontem a antevisão ao encontro, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Coimbra, onde disse que é importante que a equipa tenha vontade de ultrapassar e competir com os melhores e tentar mostrar de que forma conseguem evoluir competindo com equipas que também partilham o objetivo de ficar nos quatro primeiros lugares que dão acesso à fase de subida.

Sobre o Atlético referiu que a equipa de Lisboa “está a viver um bom momento” e que é “bem estruturada, com excelentes executantes, com um jogo pragmático e que serve bem as características dos jogadores”.