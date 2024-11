Académica: Escalada na Serra

Académica somou ontem, na Covilhã, a quarta vitória consecutiva – tantas quantos os jogos que António Barbosa orientou – e subiu ao 3.º lugar da Série B da Liga 3 com os mesmos pontos do 2.º, a dois pontos do líder.

Num jogo impróprio para cardíacos, os estudantes venceram por 4-3, mas estiveram a perder por 1-0 e 2-1, resultado com que foram para o intervalo.

Na 2.ª parte marcaram três golos mas ainda tiveram de sofrer na reta final para guardar os três pontos, graças a um penálti sofrido.

Desde 2019 que a Académica não vencia na Covilhã, ainda na 2.ª Liga e, na Liga 3, os estudantes nunca tinham ganho os “leões da Serra”. Foram muitos “borregos” de uma vez só.

A Académica foi à Covilhã no habitual 4-3-3 do novo treinador, mas com um ataque com três pontas-de-lança, que ainda não tinham jogado juntos: Rondon no meio, Ba-Sy na ala esquerda e Hachadi na direita.

No meio-campo, António Montez a jogar ao lado de Leandro Silva deu segurança e permitiu a Vasco Gomes aparecer em zonas avançadas – e até fazer um golo.

Mas a partida não começou nada bem para a Académica, que aos 6’ já estava a perder, depois de uma perda de bola infantil de Ni Rodrigues, a meio do meio-campo, que permitiu a Diogo Ramalho, na pressão, fazer o passe para Lucas Duarte aparecer a fazer o primeiro de três golos da tarde – esteve endiabrado o ponta-de-lança brasileiro.

A resposta, ainda assim, chegou rapidamente, pelos pés de Ba-Sy, que “cavalgou” pela esquerda e rematou “embrulhado”. A bola foi, ainda assim, desviada por Tiago Caveira, que tentou o corte mas acabou por fazer o empate.

Encostado à linha, Ba-Sy fez a cabeça em água a Rafael Peixoto e apareceu sempre com grande perigo na área. Aos 23’ deixou quatro adversários para trás e apareceu na área a rematar, mas já sem o melhor discernimento, e o remate saiu ao lado.

A Académica parecia estar melhor nesta fase do jogo mas quem marcou foi a equipa da casa, já nos “descontos” da 1.ª parte, já depois de se pedir penálti na área do Sp. Covilhã.

“Canto” batido por Filipe Garcia e Lucas Duarte aparece a cabecear para o 1-2 com que chegou o intervalo.

Três golos na 2.ª parte

António Barbosa manteve tudo como estava no “onze” e a Académica deu uma boa resposta logo aos dois minutos da 2.ª parte.

Vítor Bruno a cruzar da esquerda para o “capitão” Vasco Gomes aparecer a cabecear para o golo.

Tudo empatado na Covilhã, mas por pouco tempo, porque Ba-Sy estava endiabrado e fez a reviravolta no marcador aos 57’.

António Barbosa mexeu na equipa mas não abdicou dos seus princípios e ainda marcou o quarto. Doze golos marcados em quatro jogos… é obra.

Ba-Sy voltou a estar na jogada, desta vez serviu Vasco Gomes que deixou par ao recém-entrado Duarte Carvalho apontar o 2-4.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS