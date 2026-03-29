Académica e Amarante empataram esta tarde, a uma bola, em jogo em atraso da 2.ª jornada da Liga 3. Estudantes terminam, assim, a 1.ª volta na liderança, em igualdade precisamente com o Amarante, com 16 pontos, mais dois que o Belenenses, que é 3.º.

Depois de uma 1.ª parte sem golos, o Amarante adiantou-se no marcador aos 67′, através de Jordan Saint-Louis, avançado que jogou em Coimbra na época passada.

Camilo Triana empatou aos 88′, após “canto”, num lance inicialmente anulado por fora de jogo, decisão revertida pelo videoárbitro.

A Académica volta a jogar fora no próximo sábado, com a visita ao V. Guimarães B, a contar para a 1.ª jornada da 2.ª volta da Liga 3.

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