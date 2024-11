Académica e O. Hospital em destaque no onze ideal da jornada da Liga 3

Diogo Nascimento e Rodrigo Fajardo, do O. Hospital, e Amadou Ba-Sy e Vasco Gomes, da Académica, fazem parte do onze ideal da jornada 11 da série B da Liga 3, que se realizou no fim de semana passado.

Os quatro atletas que jogam nos dois clubes da Associação de Futebol de Coimbra que marcam presença na edição 2024/2025 da competição, têm ainda a “companhia” de guarda redes Nuno Hidalgo (U. Santarém), dos defesas Paulinho (Atlético CP), João Freitas (1º Dezembro), do médio Rafa Pinto (Caldas), e dos avançados Balelo (Caldas), Lucas Duarte (Sp. Covilhã) e Elias Franco (Atlético CP).

José Vala, técnico do Caldas, foi escolhido como treinador da jornada 11 da série B da Liga 3.

Na jornada 11, a Académica venceu, fora de portas, o Covilhã, por 4-3. Já o O. Hospital recebeu e venceu, por 2-1, a equipa do Sporting B