A Associação Académica de Coimbra anunciou há minutos que vai contar, para já, com o apoio de 700 academistas na deslocação a Amarante, num jogo a contar para Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3.

Briosa espera contar com mais de mil apoiantes nas bancadas do Estádio Municipal de Amarante. Os bilhetes para os apoiantes do clube de Coimbra tem o custo de cinco euros.

A Académica defronta o Amarante no próximo domingo, às 15H00, num jogo em atraso a contar para 2.ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Na altura, o jogo foi adiado pelo facto da turma de Coimbra não ter tido condições para treinar, devido às várias tempestades que assolaram a região Centro.