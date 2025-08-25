Academia da AF Coimbra fica afinal em Taveiro

A câmara municipal e a AF Coimbra vão assinar um protocolo que define as condições de cedência, à associação, do Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro.

O documento vai ser hoje analisado pelo executivo. A proposta da Divisão de Desporto visa um acordo por 30 anos e tem uma novidade: para além das condições de gestão partilhada, assume que é no Estádio (e em epaços envolventes) que vai ser construída a nova Academia da AF Coimbra.

Fica, assim, posta de lado a hipótese de localização nos Campos do Bolão, junto à Academia Briosa XXI – como admitiu ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da associação, Victor Simões.

Em nota à comunicação social, a autarquia adianta que a instalação da futura Academia de Futebol vai incluir “novos equipamentos de apoio, nomeadamente um campo relvado sintético, auditório e a cobertura da bancada fixa”.

De acordo com Victor Simões, este conjunto de intervenções corresponde à 1.ª fase do equipamento e envolve um primeiro campo sintético, apenas para futebol de 9, nos terrenos por trás da baliza sul (para o lado do antigo centro de inspeções).

