O corte do troço da autoestrada 14 (A14), nos dois sentidos, entre Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, devido a alagamento, está a causar constrangimentos no trânsito em aldeias daqueles dois concelhos do Baixo Mondego, constatou a Lusa.

A juntar ao corte da A14, também a antiga Estrada Nacional (EN) 111 está cortada ao trânsito, há vários dias, no troço das Pontes de Maiorca, também devido a alagamento, impedindo que aquela via possa ser uma alternativa total à autoestrada.

Por outro lado, uma das alternativas hoje divulgada – a EN 347 entre Quinhendros (Montemor-o-Velho) e o cruzamento para Santana (Figueira da Foz) e daí pela Municipal 581 por Santo Amaro da Boiça até Maiorca, cerca de 12 quilómetros em cada sentido – apresenta duas condicionantes: a água ameaça chegar à estrada no troço entre Quinhendros e Santana, junto a Gatões e, de Santana para Santo Amaro da Boiça, há um ponto da estrada condicionado a apenas uma faixa de rodagem.

No percurso efetuado pela Lusa, na manhã de hoje, o sentido Montemor-o-Velho – Figueira da Foz apresentava alguma acumulação de trânsito na passagem pelas aldeias, já com filas de centenas de metros, nomeadamente devido à circulação de veículos pesados.

A A14 está cortada no sentido Coimbra – Figueira da Foz entre o nó de Montemor-o-Velho e o nó de ligação à A17 (Aveiro-Marinha Grande) e, no sentido contrário, entre o nó da A17 e o nó de Maiorca (Santa Eulália).

O percurso alternativo entre Coimbra e a Figueira da Foz passa, assim, por sair da A14, na saída 6, em direção a Cantanhede (EN 335) e, em Arazede, tomar a EN 335-1 em direção à Tocha, cumprindo, depois, a EN 109 até à Figueira da Foz.

Uma alternativa a este percurso levará o condutor até perto de Cantanhede pela EN 335, e, em Lemede, segue as indicações para Cadima e, depois, EN 109 Figueira da Foz e Mira. Antes de chegar à EN 109, pode seguir pela A17 em direção a sul, ao nó de Quiaios (saída 9) ou da A14 (saída 8) e daí até à Figueira da Foz.

A alternativa, no sentido contrário, passa também pelo concelho de Cantanhede, com acesso pela EN 109 ou A17, e regresso à A14 por Arazede ou Ançã ou ainda de Cantanhede a Murtede (A1) e daí até ao nó de Coimbra-Norte.