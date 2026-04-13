A coragem é metade da vitória

Infelizmente outro tema colocou Coimbra e a sua Presidente debaixo dos holofotes a semana passada, retirando visibilidade e brilho a uma decisão da maior importância: a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal.

A deliberação da Câmara Municipal de Coimbra de suspender parcialmente o Plano Diretor Municipal representa um momento estratégico e, sobretudo, corajoso para o futuro da cidade. Num contexto em que muitas autarquias permanecem reféns de instrumentos de planeamento urbano desatualizados, esta opção rompe com a inércia e assume a necessidade de adaptar Coimbra às exigências contemporâneas.

Mais do que um gesto técnico, trata-se de uma decisão política com visão. Ao abrir espaço para novos investimentos e para uma expansão urbana mais flexível, o município dá os primeiros passos para criar condições para dinamizar a economia local, atrair talento e reforçar a competitividade da cidade num contexto nacional cada vez mais exigente.

Particularmente relevante é a oportunidade de reimaginar as margens do Mondego, transformando-as num eixo de centralidade urbana, convivência e inovação. Ao mesmo tempo, a possibilidade de aumentar a oferta de habitação para jovens e classe média responde a um dos maiores desafios atuais: fixar população e evitar a desertificação humana.

Importa sublinhar que esta suspensão parcial não significa ausência de planeamento nem de regras, mas sim uma adaptação aos tempos e às necessidades. Trata-se de um processo que, sendo transparente, deve ser acompanhado e escrutinado no tempo pela população e pelos seus representantes. Essa abertura reforça a legitimidade da decisão e garante que o desenvolvimento futuro será mais equilibrado e participado.

Coimbra tem agora diante de si uma oportunidade rara: iniciar um novo ciclo de crescimento, mais dinâmico, inclusivo e alinhado com estes te13mpos. Venham daí os projetos concretos, os novos investimentos públicos e privados para que a população possa confirmar a relevância da decisão política ora tomada!