Os dois primeiros classificados da Divisão de Elite da Associação Futebol de Coimbra (AFC) empataram hoje a uma bola em jogo a contar para a 21.º jornada.

O Nogueirense adiantou-se no marcador por Davi, mas Zé Félix empatou para o União 1919 aos 36′.

Resultados da 21.º jornada:

União 1919 1–1 Nogueirense

Tourizense 2-0 Esperança

Carapinheirense 3-1 Eirense

Vigor da Mocidade 3–3 Mocidade

Tocha 3-0 Penelense

União FC 1-0 Poiares

Pedrulhense 2-1 Sourense

Académica SF 0–0 Ançã

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