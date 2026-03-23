Desporto
Nogueirense segue líder na Divisão de Elite da AFC
DB - Pedro Filipe Ramos
Os dois primeiros classificados da Divisão de Elite da Associação Futebol de Coimbra (AFC) empataram hoje a uma bola em jogo a contar para a 21.º jornada.
O Nogueirense adiantou-se no marcador por Davi, mas Zé Félix empatou para o União 1919 aos 36′.
Resultados da 21.º jornada:
União 1919 1–1 Nogueirense
Tourizense 2-0 Esperança
Carapinheirense 3-1 Eirense
Vigor da Mocidade 3–3 Mocidade
Tocha 3-0 Penelense
União FC 1-0 Poiares
Pedrulhense 2-1 Sourense
Académica SF 0–0 Ançã
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