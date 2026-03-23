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Nogueirense segue líder na Divisão de Elite da AFC

22 de março de 2026 às 17 h33
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DB - Pedro Filipe Ramos

Os dois primeiros classificados da Divisão de Elite da Associação Futebol de Coimbra (AFC) empataram hoje a uma bola em jogo a contar para a 21.º jornada.

O Nogueirense adiantou-se no marcador por Davi, mas Zé Félix empatou para o União 1919 aos 36′.

Resultados da 21.º jornada:

União 1919 1–1 Nogueirense

Tourizense 2-0 Esperança

Carapinheirense 3-1 Eirense

Vigor da Mocidade 3–3 Mocidade

Tocha 3-0 Penelense

União FC 1-0 Poiares

Pedrulhense 2-1 Sourense

Académica SF 0–0 Ançã

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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