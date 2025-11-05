O empreiteiro acusado de violar as regras de segurança que terão causado a morte do seu tio numa obra em Tábua optou hoje por ficar em silêncio no arranque do julgamento em Coimbra.

O arguido é ainda acusado de falsas declarações e omissão de auxílio, alegadamente para encobrir o acidente que terá ocorrido numa empreitada de reconstrução de um muro de pedra no concelho de Tábua, em 29 de janeiro de 2020.

A vítima terá sofrido um embate do braço da retroescavadora operada pelo arguido, numa obra em que nenhum trabalhador, segundo o Ministério Público, usava colete, luvas ou capacete.

