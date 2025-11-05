diario as beiras
CoimbraTábua

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

05 de novembro às 14 h01
0 comentário(s)
DR

O empreiteiro acusado de violar as regras de segurança que terão causado a morte do seu tio numa obra em Tábua optou hoje por ficar em silêncio no arranque do julgamento em Coimbra.

O arguido é ainda acusado de falsas declarações e omissão de auxílio, alegadamente para encobrir o acidente que terá ocorrido numa empreitada de reconstrução de um muro de pedra no concelho de Tábua, em 29 de janeiro de 2020.

A vítima terá sofrido um embate do braço da retroescavadora operada pelo arguido, numa obra em que nenhum trabalhador, segundo o Ministério Público, usava colete, luvas ou capacete.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de novembro

Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva
05 de novembro

Teatro da Lousã com dois espetáculos da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria
05 de novembro

Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00
05 de novembro

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

Coimbra

Coimbra
05 de novembro às 15h40

Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva

0 comentário(s)
CoimbraTábua
05 de novembro às 14h01

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

0 comentário(s)
Coimbra
05 de novembro às 11h38

Investigadores de Coimbra desenvolvem plataforma de apoio ao combate de incêndios

0 comentário(s)

Tábua

CoimbraTábua
05 de novembro às 14h01

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

0 comentário(s)
Tábua
27 de outubro às 09h55

Ricardo Cruz promete Tábua mais competitiva assente em oito eixos

0 comentário(s)
2025 autárquicasTábua
12 de outubro às 22h31

Tábua: Ricardo Cruz mantém presidência da câmara municipal

0 comentário(s)