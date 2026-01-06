diario as beiras
Desporto

2ª Divisão: OH Sports perde em casa e atrasa-se

06 de janeiro de 2026 às 15 h36
DR

O OH Sports perdeu, em casa (1-3), com o HA Cambra, em jogo da 12.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – desafio importante para as ambições da equipa de Oliveira do Hospital, dado que o adversário é concorrente direto nos lugares de fuga à despromoção.

O desfecho, domingo, acaba por ser um “passo atrás” para a formação da casa, que tinha acabado o ano de 2025 com uma vitória no dérbi distrital, frente à Académica.

Olhando para as incidências da partida de domingo, percebe-se que os visitantes entraram melhor, marcando logo aos 2’, por intermédio de Miguel Oliveira (“Migas”), e controlando a 1.ª parte.

