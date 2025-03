25 Abril: PSD defende realização de sessão solene no parlamento “nos termos habituais”

O PSD defende a realização da sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República “nos termos habituais e em que a conferência de líderes determinar”, disse à Lusa o presidente da bancada social-democrata.

Na véspera da conferência de líderes que irá debater o tema, uma vez que o parlamento já se encontrará dissolvido nessa ocasião, a Lusa questionou Hugo Soares sobre a posição que o PSD irá levar à reunião.

“Defendemos a celebração do 25 de Abril, nos termos habituais e que a conferência de líderes determinar”, afirmou Hugo Soares.

Questionado se não se oporá a uma sessão solene no parlamento, apesar de dissolvido, o também secretário-geral do PSD respondeu: “Pelo contrário, defendo”.

A conferência de líderes de quarta-feira irá decidir se a Assembleia da República realiza ou não este ano a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, no atual contexto de crise política e em que o parlamento estará dissolvido a partir de quinta-feira.

“Na conferência de líderes não ficou decidido se haverá ou não, este ano, sessão solene [do 25 de Abril de 1974]. É uma matéria que os grupos parlamentares solicitaram uma melhor reflexão. Essa reflexão, em princípio, ocorrerá na próxima quarta-feira, com uma nova conferência de líderes”, anunciou na semana passada o deputado Jorge Paulo Oliveira.

A sessão que assinala a Revolução dos Cravos no parlamento não se realizou em apenas quatro dos 49 anos da Assembleia da República nascida das eleições de 25 de abril de 1976, data da entrada em vigor da Constituição democrática.

Em 1983, em 1993 e em 2011 não houve sessão evocativa no parlamento e em 1992, por proposta do então Presidente Mário Soares, a celebração transferiu-se para a zona de Belém, numa tentativa de a tornar mais apelativa e sensibilizar os mais jovens para as conquistas democráticas.

Em 1983, a sessão no parlamento não se realizou por haver eleições legislativas no próprio dia 25 de abril; em 2011, por a Assembleia se encontrar dissolvida; e em 1993, quando os órgãos de comunicação social decidiram em bloco boicotar todos os trabalhos parlamentares em protesto contra a limitação da circulação dos jornalistas no edifício de S. Bento, em Lisboa. Como não haveria cobertura, decidiu-se cancelar a sessão no parlamento.