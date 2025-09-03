diario as beiras
15 mortos e 18 feridos no descarrilamento do Elevador da Glória

03 de setembro às 21 h17
O descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, provocou 15 vítimas mortais, segundo o INEM.

Em declarações aos jornalistas no local, Tiago Augusto, responsável da Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises (UPPEC) do INEM disse que o acidente fez ainda 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros, incluindo uma criança.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa expressou “o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia” e disse esperar “que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”.
Em comunicado emitido pelo gabinete de Luís Montenegro, o primeiro-ministro e o Governo exprimiram “a sua profunda consternação e solidariedade às vítimas e suas famílias”.
O Governo decretou ainda um dia de luto nacional para esta quinta-feira.
Já o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, afirmou que “Lisboa está de luto e é um momento trágico para a cidade”.

