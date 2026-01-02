Treze pessoas morreram nas estradas portuguesas e 470 foram detidas por excesso de álcool pela PSP e GNR em seis dias no âmbito das operações que estão a realizar durante o período de ano novo.

Em comunicados divulgados hoje, as duas forças de segurança registaram, entre sábado e quinta-feira, 1.787 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 13 mortos, 39 feridos graves e 477 ligeiros na operação que termina no domingo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou quatro vítimas mortais que resultaram dos acidentes que ocorreram em Vila Nova de Gaia, Benfica (Lisboa), Massamá (Sintra) e na Figueira da Foz (Coimbra).

Os acidentes que provocaram os nove mortos contabilizados pela GNR ocorreram na Autoestrada 1, em Alcanena (Santarém), na Estrada Nacional (EN) 9, em Torres Vedras (Lisboa), EN 15 na Lixa (Porto), na EN 111 em Montemor-o-Velho (Coimbra), na EN 230 em Águeda (Aveiro), na EN 255-1 em Sobral da Adiça (Beja), na Praça da Independência, em Castelo de Paiva (Aveiro), na Estrada Municipal 1.205 em Mafra (Lisboa) e na EN101 em Soutelo, Vila Verde no distrito de Braga.