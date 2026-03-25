Espaço cultural, que reabriu há sensivelmente um ano e meio, faz uma forte aposta para os próximos três meses. Além da música, haverá cinema, teatro e espetáculos para todas as faixas etárias

Aposta forte e diversificada. O Teatro Municipal da Lousã (TML) apresentou ontem a sua programação para os meses de abril, maio e junho e há opções culturais para todos os gostos.

Na música, são vários os nomes de renome que subirão ao palco do TML. A 11 de abril, o maestro Martim Sousa Tavares apresentará o espetáculo “Ponto de Fuga. No dia anterior, será a vez de Musical Louzan, em parceria com o Orfeon Académico de Coimbra, dar a conhecer o espetáculo “Entre o Xisto e o Mondego”.

A 24 de abril, será a vez do fadista Ricardo Ribeiro cantar Zeca Afonso. Já a 9 de maio, o maestro e compositor António Pinho Vargas apresenta o espetáculo “As folhas novas mudam de cor”.

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