diario as beiras
CIM Região de CoimbraLousã

Zambujo, Pinho Vargas, Baião e Ricardo Ribeiro atuam no Teatro Municipal

25 de março de 2026 às 08 h35
0 comentário(s)
Fotografia: Teatro Municipal da Lousã

Espaço cultural, que reabriu há sensivelmente um ano e meio, faz uma forte aposta para os próximos três meses. Além da música, haverá cinema, teatro e espetáculos para todas as faixas etárias

Aposta forte e diversificada. O Teatro Municipal da Lousã (TML) apresentou ontem a sua programação para os meses de abril, maio e junho e há opções culturais para todos os gostos.

Na música, são vários os nomes de renome que subirão ao palco do TML. A 11 de abril, o maestro Martim Sousa Tavares apresentará o espetáculo “Ponto de Fuga. No dia anterior, será a vez de Musical Louzan, em parceria com o Orfeon Académico de Coimbra, dar a conhecer o espetáculo “Entre o Xisto e o Mondego”.

A 24 de abril, será a vez do fadista Ricardo Ribeiro cantar Zeca Afonso. Já a 9 de maio, o maestro e compositor António Pinho Vargas apresenta o espetáculo “As folhas novas mudam de cor”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de março

Empresários da Região de Coimbra pedem ao Governo que trave aumento de custos
25 de março

Cantanhede vai ser capital mundial da ginástica aeróbica
25 de março

Banco de Portugal prevê aceleração da inflação para 2,8% em 2026
25 de março

Banco de Portugal revê em baixa crescimento da economia em 2026 para 1,8%

CIM Região de Coimbra

Empresários da Região de Coimbra pedem ao Governo que trave aumento de custos

Museu Nacional de Conímbriga repõe circuito de normal de visita

Escritor Augusto Abelaira recordado na sua terra natal

Lousã

Zambujo, Pinho Vargas, Baião e Ricardo Ribeiro atuam no Teatro Municipal

Conferência na Lousã sobre empresas familiares com Fapricela e Lousãtextil

Fundação ADFP queixa-se de perseguição das finanças