O XX Mês do Fado regressa em março com nove iniciativas em diferentes locais da cidade de Coimbra para promover a Canção de Coimbra, incluindo escolas com o objetivo de despertar o interesse nos mais jovens pelo género musical.

“O nosso objetivo é divulgar e preservar a Canção de Coimbra e, para isso, fizemos um evento com uma quantidade enorme de possibilidades para as pessoas de Coimbra terem interesse de ir visitar, tirar todas as dúvidas e assistir a um pouco do que é o Fado de Coimbra”, afirmou João Maria Montezuma, vice-presidente da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra (AAC).

Na conferência de imprensa de apresentação do programa do evento, o coordenador-geral salientou que esta edição terá mais iniciativas do que a anterior, em 2024, envolvendo “mais os órgãos da casa”, como a Rádio Universidade de Coimbra, mas também as escolas locais, onde serão realizadas Serenatas.

