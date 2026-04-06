“Warm Ups” da Queima das Fitas arrancam com “Más Influências”

Durante este mês, a Comissão Organizadora da Queima das Fita preparou quatro eventos, sempre à quarta-feira, de “aquecimento” para a festa estudantil. Os Jardins da Associação Académica de Coimbra (AAC) são o palco escolhido para os convívios.

A primeira atividade acontece já esta quarta-feira (dia 8) com a Récita das Faculdades, um evento tradicional da festa caracterizado por espetáculos satíricos e humorísticos feitos por estudantes. A noite será animada pela dupla “Más Influências” composta por Bruna Magalhães e Mia Fernandes.

No dia 15, além da atividade Dr. Why, um jogo de perguntas de cultura geral, os jardins da AAC serão animados por “Mamacita”.

Já no dia 22, o DJ Boriz estará dará o “warm up” ao qual se junta a ESN Beer Pong.

A última atividade realizada no dia 29 de abril, com o Concurso de Bandas e de Dj’s. Os vencedores irão atuar na Praça da Canção durante as noites do parque. Os sons do brasil são trazidos pela “+55”.