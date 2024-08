Voluntariado para preservação ambiental reuniu 36 jovens na Mealhada

O Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, que decorreu entre 15 de julho e 16 de agosto, na Mealhada, distrito de Aveiro, reuniu 36 jovens e promoveu diversas atividades em prol do ambiente.

A Brigada AltAmbiente durou 24 dias, com a presença de oito voluntários por semana, entre os 14 e os 30 anos, a realizarem diversos trabalhos, desde a limpeza de espaços verdes à manutenção de equipamento e mobiliário urbano, revelou a Câmara da Mealhada, em nota enviada hoje à agência Lusa.

O Parque da Cidade daquele concelho, onde se localiza o Centro de Interpretação Ambiental, que coordena o programa, foi o epicentro das atividades dos jovens.

Neste espaço verde, procederam à limpeza de resíduos e recolha de beatas de cigarros, manutenção de 15 bancos urbanos, limpeza de grelhas, escadas, paragens de autocarro, do forno e do lago, além de fazerem trabalhos orientados de jardinagem e poda.

No âmbito da celebração do Dia Internacional da Conservação da Natureza, construíram um hotel para insetos no Parque do Choupal e instalaram caixas-abrigo no Jardim Municipal da Mealhada.

Entre as atividades desenvolvidas, há ainda o agrupamento e identificação de mais de mil contentores (papelão, embalão e vidrão) para distribuição, a entrega de diversos conjuntos de contentores, o apoio no projeto de recolha “Porta-a-porta” e no projeto de recolha de biorresíduos, bem como a colaboração na manutenção das ilhas de compostagem.

O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que conta há vários anos com a participação da Mealhada, visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.