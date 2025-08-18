Voluntariado para a floresta envolve quatro jovens em Soure

O Município de Soure dinamizou mais uma edição do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, enquadrado na candidatura submetida ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que promove esta iniciativa.

Trata-se de um programa de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, cujo objetivo é sensibilizar as populações, prevenir contra os incêndios florestais e outras catástrofes de impacto ambiental, monitorizar e recuperar territórios.

Neste contexto, o Município de Soure recebeu um grupo de quatro jovens do concelho, que se encontram no terreno a sensibilizar as populações para a preservação da natureza. Em concreto, os participantes desenvolvem ações de vigilância móvel, distribuídas pelo território do concelho, e distribuem folhetos informativos sobre comportamentos e ações preventivas a adotar em espaços florestais.

