Volta: Brady Gilmore ‘bisa’ com triunfo na Guarda, Artem Nych mantém liderança
O australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) venceu hoje a sexta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, repetindo na Guarda o triunfo alcançado em Viseu, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) mantém a liderança da geral. A etapa contou com passagens em três municípios da região de Coimbra: Mortágua, Tábua e Oliveira do Hospital.
Gilmore, de 24 anos, somou o segundo triunfo consecutivo ao impor-se na chegada à cidade mais alta de Portugal, após os 175,2 quilómetros desde Águeda, em 04:31.58 horas, menos um segundo do que os primeiros perseguidores, casos do espanhol Raul Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), do colombiano Jesus David Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), de Nych e do francês Alexis Guérin (Anicolor-Tien21).
Na classificação geral, Nych, o vencedor de 2024, mantém a liderança com oito segundos de vantagem, mas sobre Peña, que subiu ao segundo lugar, por troca com o sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), terceiro a 20, depois de ter cedido hoje 13 segundos.
Na quinta-feira, o pelotão chega à Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, com a contagem de categoria especial após a subida desde a Covilhã, pela vertente das Penhas da Saúde, que culminam os 179,3 quilómetros da sétima etapa iniciados no Sabugal.