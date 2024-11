Vítor Sereno nomeado pelo Governo para liderar as “secretas”

“O primeiro-ministro indigitou hoje para secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, o embaixador Vítor Sereno”, refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Nascido em Coimbra, onde se licenciou em Direito, e colaborador de opinião do DIÁRIO AS BEIRAS, vai substituir a também embaixadora Graça Mira Gomes, de quem o atual primeiro-ministro chegou a pedir a demissão quando era líder da oposição. A nota acrescenta que, “como tem sido prática para este cargo”, o líder do principal partido da oposição foi informado.

Vítor Sereno foi chefe de gabinete do social-democrata Miguel Relvas, quando este foi ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e do socialista António Braga, antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A nomeação surge a par da nova secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Patrícia Barão, e da recondução de Luís Neves na Polícia Judiciária. Com 53 anos, é diplomata desde 1997, embaixador de Portugal no Japão desde março de 2022. É comendador da Grande Cruz da Ordem do Mérito.