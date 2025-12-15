diario as beiras
opiniao

Virtude que empobrece

15 de dezembro de 2025 às 11 h10
0 comentário(s)

A Suíça voltou a chocar quem confunde política fiscal com catarse moral. Em referendo recente, os eleitores rejeitaram um novo imposto sobre os grandes patrimónios. Para alguns, prova definitiva de que o país protege os ricos. Para quem conhece o sistema suíço, apenas mais um exercício de lucidez democrática.

Convém começar pelo óbvio: a Suíça não é um paraíso sem impostos. Tributa rendimento, património e heranças. Mas fá-lo com previsibilidade, descentralização e uma obsessão quase irritante por consequências reais. Aqui, impostos não servem para enviar mensagens morais nem para ajustar contas ideológicas. Servem para financiar um Estado que funciona e que não promete tudo a todos. O debate não foi emocional mas sim racional. Falou-se de competitividade, de mobilidade de capital, de impacto na base fiscal e de efeitos a médio prazo. Falou-se, imagine-se, de contas.

Num país pequeno, aberto e altamente integrado na economia global, taxar mais quem investe e fixa capital não é um gesto simbólico. É uma decisão estratégica e potencialmente autodestrutiva. Os suíços sabem algo que muitos fingem ignorar: o capital não é patriótico, não espera e não faz fila. Muda-se. E quando se muda, leva consigo investimento, empregos e receita fiscal.

O resultado costuma ser conhecido: mais virtude no discurso, menos dinheiro no orçamento. Talvez por isso o contrato social suíço seja simples e adulto: o Estado é exigente, mas eficiente; o cidadão paga, mas percebe porquê. Não há milagres fiscais, nem impostos redentores. Visto de Portugal, onde o debate fiscal oscila entre slogans e invejas bem-intencionadas, este “não” soa quase ofensivo. Mas talvez a verdadeira provocação seja outra: justiça fiscal não é punir os que têm mais, é garantir que o sistema funciona para todos.

E isso dá trabalho. Muito mais do que aprovar impostos que ficam bem no cartaz.

Autoria de:

Rui Duarte

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de dezembro

Técnicos do INEM rejeitam críticas e dizem que sempre estiveram "na linha da frente"
15 de dezembro

Mulher com ferimentos ligeiros num despiste na Estrada da Beira em Miranda do Corvo
15 de dezembro

Virtude que empobrece
15 de dezembro

Atletismo Festa da São Silvestre animou Coimbra

opiniao

opiniao
15 de dezembro às 11h10

Virtude que empobrece

0 comentário(s)
opiniao
13 de dezembro às 11h45

Opinião: Atualidade do combate entre a luz e trevas

0 comentário(s)
opiniao
13 de dezembro às 11h43

Opinião: 2025, o ano em que a democracia se vê ao espelho

0 comentário(s)