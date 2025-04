Vilaça Ramos, Joaquim Murta e Rosa Reis Marques distinguidos pelo Ministério da Saúde

Henrique Vilaça Ramos e Joaquim Neto Murta, médicos e professores catedráticos da Universidade de Coimbra, e Rosa Reis Marques, ex-presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, estão entre as 33 personalidades que, hoje, foram agraciadas com Medalhas de Serviços Distintos do Ministério da Saúde – Grau Ouro.

A cerimónia integra a comemoração do Dia Mundial da Saúde e está a ser realizada no Auditório do INFARMED, em Lisboa, e teve transmissão em direto no portal do SNS no Youtube https://lnkd.in/d7x7mrxD

