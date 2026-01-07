diario as beiras
Vila Nova de Poiares: Semana da Chanfana quer atrair mais de 12 mil visitantes

07 de janeiro de 2026 às 10 h02
DB/Pedro Filipe Ramos

São 11 os restaurantes do concelho de Vila Nova de Poiares que vão abrir portas entre os dias 9 e 18 de janeiro para darem a conhecer o mais importante produto endógeno do concelho, a chanfana. O valor de uma dose da iguaria custará, como preço base, 18 euros, mas pode variar consoante o restaurante.

Este ano o objetivo é, segundo Madalena Carrito, da Confraria da Chanfana, aumentar o número de visitantes da nona edição da Semana da Chanfana.

“Esta edição da Semana da Chanfana vai trazer até Vila Nova de Poiares milhares de pessoas. Se o tempo nos ajudar, queremos ultrapassar a fasquia dos 12 mil visitantes. Estivemos perto antes da pandemia”, revelou Madalena Carrito, que anunciou que, pela primeira vez, a iniciativa terá dois padrinhos.

“São dois os jovens de Vila Nova de Poiares que são os padrinhos. São a nadadora Camila Rebelo e o condutor de rallys, Gonçalo Henriques. Vão divulgar a nossa chanfana”, disse.

António Cerca Martins

