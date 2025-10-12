Nuno Neves, candidato pelo movimento independente Poiares a Sério (PRS) é o novo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. O candidato obteve 40, 39%, num total de 1 678 votos.

A candidatura do PSD foi a segunda mais votada com 34,91% dos votos, com o PS a fechar o pódio, reunindo 16, 35% da preferência dos eleitores.

