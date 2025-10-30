O Museu Municipal da Educação de Vila Nova de Poiares abriu as portas, depois de o projeto ter arrancado em 2013, afirmou hoje a autarquia daquele concelho do distrito de Coimbra.

O espaço museológico, instalado na antiga escola primária de Vila Nova de Poiares, pretende afirmar-se “como um espaço de preservação da memória e valorização da história do ensino no concelho”, afirmou a Câmara Municipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O trabalho arrancou em 2013, “reunindo um vasto espólio representativo da vida escolar de diferentes épocas”, procurando devolver à comunidade “um edifício que traz fortes recordações”.

