Vila Nova de Poiares

Vila Nova de Poiares inaugura Museu da Educação 12 anos após iniciar projeto

29 de outubro às 18 h27
Município de Vila Nova de Poiares

O Museu Municipal da Educação de Vila Nova de Poiares abriu as portas, depois de o projeto ter arrancado em 2013, afirmou hoje a autarquia daquele concelho do distrito de Coimbra.

O espaço museológico, instalado na antiga escola primária de Vila Nova de Poiares, pretende afirmar-se “como um espaço de preservação da memória e valorização da história do ensino no concelho”, afirmou a Câmara Municipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O trabalho arrancou em 2013, “reunindo um vasto espólio representativo da vida escolar de diferentes épocas”, procurando devolver à comunidade “um edifício que traz fortes recordações”.

Autoria de:

Agência Lusa

Vila Nova de Poiares

Vila Nova de Poiares
29 de outubro às 18h27

Vila Nova de Poiares inaugura Museu da Educação 12 anos após iniciar projeto

