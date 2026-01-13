Vila Nova de Poiares

O feriado municipal é um momento especial para a comunidade. Que mensagem gostaria de transmitir aos poiarenses, a propósito deste dia? O feriado municipal é, acima de tudo, um momento de identidade, de memória coletiva e de orgulho no percurso que Vila Nova de Poiares tem vindo a construir. Quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos os poiarenses, pelo seu espírito de comunidade, pela resiliência e pelo contributo diário para o desenvolvimento do concelho. Este é um dia para celebrarmos quem somos, mas também para reforçarmos a confiança no futuro, com ambição, união e responsabilidade, sem esquecer o nosso passado. O que destaca do programa preparado para assinalar o feriado municipal deste ano? Todo o programa é importante e foi pensado com um profundo sentido de reconhecimento e valorização da nossa comunidade. Desde logo, a atribuição da Medalha de Honra do Município a Hélder Fonseca, CEO da fábrica Ansell Portugal, pelo seu contributo para o desenvolvimento económico e social do concelho. Serão igualmente distinguidos os trabalhadores do município que completam 15, 25 e 35 anos de serviço, com a atribuição das medalhas de bons serviços prestados de grau bronze, prata e ouro, respetivamente, bem como reconhecidos os trabalhadores que se aposentaram durante o ano de 2025. Haverá ainda um reconhecimento público às empresas de Vila Nova de Poiares distinguidas com o selo PME Excelência, valorizando o dinamismo do nosso tecido empresarial. Por fim, procederemos à entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, num gesto simbólico de apoio e gratidão a quem diariamente serve a comunidade. Considera esta celebração importante para reforçar a união da comunidade? Sim, sem dúvida. Esta celebração é fundamental para reforçar a união, a proximidade e o sentimento de pertença entre os poiarenses. É um momento que aproxima a autarquia das pessoas, que valoriza o contacto direto, o reconhecimento público e a partilha. A proximidade é um pilar essencial para construir uma comunidade mais coesa, solidária e participativa. Pode ler a entrevista completa na edição impressa e digital de hoje (13/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS