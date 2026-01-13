diario as beiras
Vila Nova de Poiares

Vila Nova de Poiares: “Gostaria de deixar a marca de um concelho mais coeso, moderno, solidário e com mais oportunidades”

13 de janeiro de 2026 às 11 h21
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira
O feriado municipal é um momento especial para a comunidade. Que mensagem gostaria de transmitir aos poiarenses, a propósito deste dia? O feriado municipal é, acima de tudo, um momento de identidade, de memória coletiva e de orgulho no percurso que Vila Nova de Poiares tem vindo a construir. Quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos os poiarenses, pelo seu espírito de comunidade, pela resiliência e pelo contributo diário para o desenvolvimento do concelho. Este é um dia para celebrarmos quem somos, mas também para reforçarmos a confiança no futuro, com ambição, união e responsabilidade, sem esquecer o nosso passado. O que destaca do programa preparado para assinalar o feriado municipal deste ano? Todo o programa é importante e foi pensado com um profundo sentido de reconhecimento e valorização da nossa comunidade. Desde logo, a atribuição da Medalha de Honra do Município a Hélder Fonseca, CEO da fábrica Ansell Portugal, pelo seu contributo para o desenvolvimento económico e social do concelho. Serão igualmente distinguidos os trabalhadores do município que completam 15, 25 e 35 anos de serviço, com a atribuição das medalhas de bons serviços prestados de grau bronze, prata e ouro, respetivamente, bem como reconhecidos os trabalhadores que se aposentaram durante o ano de 2025. Haverá ainda um reconhecimento público às empresas de Vila Nova de Poiares distinguidas com o selo PME Excelência, valorizando o dinamismo do nosso tecido empresarial. Por fim, procederemos à entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, num gesto simbólico de apoio e gratidão a quem diariamente serve a comunidade. Considera esta celebração importante para reforçar a união da comunidade? Sim, sem dúvida. Esta celebração é fundamental para reforçar a união, a proximidade e o sentimento de pertença entre os poiarenses. É um momento que aproxima a autarquia das pessoas, que valoriza o contacto direto, o reconhecimento público e a partilha. A proximidade é um pilar essencial para construir uma comunidade mais coesa, solidária e participativa. Pode ler a entrevista completa na edição impressa e digital de hoje (13/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de janeiro

Conselho de administração da ULS de Coimbra realizou hoje primeira reunião de transição
13 de janeiro

Taxa de inflação baixa para 2,3% em 2025
13 de janeiro

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025
13 de janeiro

André Pestana afirma em Coimbra que como PR não vai tolerar injustiças na educação

Vila Nova de Poiares

Vila Nova de Poiares
13 de janeiro às 11h21

Vila Nova de Poiares: “Gostaria de deixar a marca de um concelho mais coeso, moderno, solidário e com mais oportunidades”

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares
07 de janeiro às 10h02

Vila Nova de Poiares: Semana da Chanfana quer atrair mais de 12 mil visitantes

0 comentário(s)
Vila Nova de Poiares
04 de dezembro às 10h15

Vila Nova de Poiares: Reunião com ministro analisa acessibilidades e ligação A13–IP3

0 comentário(s)