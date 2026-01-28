diario as beiras
Figueira da Foz

Vidros partidos no hospital da Figueira da Foz devido à depressão Kristin

28 de janeiro de 2026 às 09 h38
DR

Quebra de vidros em várias áreas do Hospital Distrital da Figueira da Foz foram alguns dos resultados da passagem da depressão Kristin pelo concelho, informo hoje a unidade hospitalar em comunicado.

Segundo o HDFF, “a tempestade que se fez sentir provocou estragos no Hospital, nomeadamente a quebra de vidros em várias áreas do edifício. Em consequência, alguns gabinetes e o bloco operatório encontram-se temporariamente condicionados, não sendo, neste momento, possível garantir a circulação segura de utentes até essas zonas”.

Ainda de acordo com a publicação, “a Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego ativou de imediato os procedimentos internos necessários, estando as equipas técnicas a avaliar os danos e a desenvolver as intervenções indispensáveis para reposição das condições de segurança e normal funcionamento, com a maior brevidade possível”.

