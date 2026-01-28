Quebra de vidros em várias áreas do Hospital Distrital da Figueira da Foz foram alguns dos resultados da passagem da depressão Kristin pelo concelho, informo hoje a unidade hospitalar em comunicado.

Segundo o HDFF, “a tempestade que se fez sentir provocou estragos no Hospital, nomeadamente a quebra de vidros em várias áreas do edifício. Em consequência, alguns gabinetes e o bloco operatório encontram-se temporariamente condicionados, não sendo, neste momento, possível garantir a circulação segura de utentes até essas zonas”.

Ainda de acordo com a publicação, “a Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego ativou de imediato os procedimentos internos necessários, estando as equipas técnicas a avaliar os danos e a desenvolver as intervenções indispensáveis para reposição das condições de segurança e normal funcionamento, com a maior brevidade possível”.