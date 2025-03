Via Central de Coimbra abre este mês terminando a espera de 20 anos

Ao fim de sensivelmente 20 anos, a via central de Coimbra vai finalmente abrir.

Ainda não é oficial, mas o DIÁRIO AS BEIRAS sabe que esta via da Baixa de Coimbra vai reabrir ainda este mês, mais concretamente no próximo dia 22.

A via central foi pensada para preencher os terrenos que resultaram das demolições para a passagem do canal do metrobus na Baixa da cidade.

As demolições para instalar o canal destinado à passagem do Sistema de Mobilidade do Mondego naquela zona tiveram início em 2005 e, passados 20 anos, o espaço vai ficar finalmente concluído, com o canal do metrobus e ainda espaço adicional para cargas e descargas e espaços pedonais.

