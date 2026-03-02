diario as beiras
Coimbra

Vereadora Maria Lencastre Portugal poderá assumir direção do ITAP em Coimbra

02 de março de 2026 às 13 h16
DR

A vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, poderá vir a assumir a direção do Instituto Técnico Artístico e Profissional (ITAP).

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS,  a vereadora confirmou apenas que a possibilidade “está em cima da mesa”. “Põe-se essa hipótese. Ainda não está confirmado. Tenho ainda de discutir algumas situações”, afirmou, remetendo uma decisão final para o desfecho da reunião de câmara que decorre esta tarde, nos Paços do Concelho.

Eleita pelo Chega, Maria Lencastre Portugal desfiliou-se do partido em janeiro, invocando motivos relacionados com o enquadramento do exercício do mandato autárquico, para o qual foi eleita em outubro. Desde então, tem exercido funções como vereadora independente, assegurando a continuidade do trabalho desenvolvido e o cumprimento do programa eleitoral apresentado aos eleitores. “O meu compromisso mantém-se com Coimbra e com os cidadãos que represento”, afirmou na altura

Patrícia Cruz Almeida

Coimbra

Coimbra
Coimbra
Coimbra
