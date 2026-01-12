A vereadora da Câmara de Coimbra Maria Lencastre Portugal anunciou ontem a desfiliação do Chega, com efeitos imediatos, alegando divergências com novas orientações internas do partido.

Em comunicado, a autarca referiu existir uma “incompatibilidade objetiva” entre as diretivas aprovadas pela Comissão Autárquica Nacional e a forma como entende o exercício do mandato, “assente na autonomia dos eleitos e na representação direta dos cidadãos”.

Maria Lencastre Portugal continuará no executivo municipal como vereadora independente, assegurando que mantém “o compromisso com Coimbra e com os cidadãos” que representa.

