diario as beiras
Coimbra

Vereadora de Coimbra abandona o Chega e torna-se independente

12 de janeiro de 2026 às 10 h22
0 comentário(s)
Arquivo

A vereadora da Câmara de Coimbra Maria Lencastre Portugal anunciou ontem a desfiliação do Chega, com efeitos imediatos, alegando divergências com novas orientações internas do partido.

Em comunicado, a autarca referiu existir uma “incompatibilidade objetiva” entre as diretivas aprovadas pela Comissão Autárquica Nacional e a forma como entende o exercício do mandato, “assente na autonomia dos eleitos e na representação direta dos cidadãos”.

Maria Lencastre Portugal continuará no executivo municipal como vereadora independente, assegurando que mantém “o compromisso com Coimbra e com os cidadãos” que representa.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
12 de janeiro

Figueira da Foz: Chega e PS criam “geringonça” em Maiorca
12 de janeiro

Taça AFC: Estão encontrados os oito ocupantes dos “quartos”
12 de janeiro

Cantanhede: Cortejo de Reis alimenta ambição de novas salas para catequese

Coimbra

Coimbra
12 de janeiro às 11h42

Nova fase das obras do metrobus condiciona trânsito na rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes

0 comentário(s)
Coimbra
12 de janeiro às 10h22

Vereadora de Coimbra abandona o Chega e torna-se independente

0 comentário(s)
Coimbra
12 de janeiro às 10h19

Coimbra: Irmãos de 94 anos devolvem quadro histórico à Previdência

0 comentário(s)