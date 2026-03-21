Ventura revela que nome que Chega quer indicar para TC é juiz desembargador Luís Brites Lameira
O presidente do Chega revelou hoje que o nome que o partido quer indicar para o Tribunal Constitucional (TC) é o juiz desembargador Luís Brites Lameiras, destacando o seu “percurso notável” na magistratura e academia.
Numa publicação na rede social X, André Ventura considerou que “num país normal, não era suposto escrever sobre isto em público”.
“Mas a quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias obriga-me a um esclarecimento: o nome negociado e indicado pelo chega para o TC é o do juiz desembargador Luís Brites Lameiras”, afirmou.
Ventura destaca o seu “percurso notável na magistratura e na academia” e classifica-o como “um homem de diálogo e de bons valores”.
“Uma mais-valia de prestígio para o Tribunal Constitucional. É assim que o Chega vê as instituições, com sentido de Estado. Parem com as falsidades!”, apela.
Na sexta-feira, o semanário Nascer do Sol, sem identificar fontes, noticiou que o Chega, nas negociações com o PSD sobre os nomes para o Tribunal Constitucional, terá sugerido o constitucionalista Paulo Otero e o professor universitário João Pacheco de Amorim, irmão de Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do parlamento e deputado do Chega.