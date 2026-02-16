O líder do Chega, André Ventura, pediu hoje que o Governo prolongue a situação de calamidade e a isenção de portagens até ao final do mês, considerando ser algo que “toca diretamente na vida das pessoas”.

“É importante que o Governo, pelo menos, até o fim do mês, prolongue o estado de calamidade, porque o país está numa situação de calamidade”, afirmou o líder do Chega em Condeixa-a-Nova, um dos concelhos afetados pelas recentes tempestades.

No arranque de uma visita aos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, André Ventura deixou também o repto para que a isenção de portagens se mantenha até final de fevereiro, referindo ter visto hoje autarcas a dizer que estão dispostos a substituir-se ao Governo para continuar com a medida, que já acabou.

