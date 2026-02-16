diario as beiras
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

16 de fevereiro de 2026 às 17 h38
0 comentário(s)
DR

O líder do Chega, André Ventura, pediu hoje que o Governo prolongue a situação de calamidade e a isenção de portagens até ao final do mês, considerando ser algo que “toca diretamente na vida das pessoas”.

“É importante que o Governo, pelo menos, até o fim do mês, prolongue o estado de calamidade, porque o país está numa situação de calamidade”, afirmou o líder do Chega em Condeixa-a-Nova, um dos concelhos afetados pelas recentes tempestades.

No arranque de uma visita aos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, André Ventura deixou também o repto para que a isenção de portagens se mantenha até final de fevereiro, referindo ter visto hoje autarcas a dizer que estão dispostos a substituir-se ao Governo para continuar com a medida, que já acabou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de fevereiro

Estabelecimentos comerciais das Docas de Coimbra reabrem para limpezas e para apurar prejuízos
16 de fevereiro

Unidade Local de Saúde de Coimbra desativa planos de emergência
16 de fevereiro

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês
16 de fevereiro

Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra encerrado a partir da próxima semana

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
16 de fevereiro às 17h38

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de fevereiro às 16h55

Região Metropolitana de Coimbra elabora plano de mobilidade

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 15h01

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Condeixa-a-Nova

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
16 de fevereiro às 17h38

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
12 de fevereiro às 14h27

Festival literário em Condeixa-a-Nova homenageia Fernando Namora

0 comentário(s)
Condeixa-a-Nova
12 de fevereiro às 13h26

Festival literário em Condeixa-a-Nova homenageia Fernando Namora

0 comentário(s)