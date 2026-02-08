diario as beiras
Nacional

 Ventura espera que “todos consigam cumprir dever” apesar do que diz ser “desrespeito”

08 de fevereiro de 2026 às 14 h07
0 comentário(s)
DR

O candidato presidencial André Ventura considerou hoje “um desrespeito pedir às pessoas para irem votar”, tendo em conta a situação em algumas zonas do país devido às cheias, mas espera que “todos consigam cumprir o dever”.

“Hoje é dia de fazer a democracia, espero que todos consigam pelo país, porque as circunstâncias estão muito difíceis, e que todos consigam cumprir esse dever e expressar a vontade de quem querem para o futuro e que tipo de país é que querem”, disse aos jornalistas André Ventura após ter votado na Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa, acompanhado pela mulher, Dina Antunes Ventura.

O presidente do Chega considerou “um desrespeito mandar as pessoas votar hoje tendo em conta o que aconteceu” no país e espera que “não tenha influência para a abstenção”.

“Foi um desrespeito mandarem votar as pessoas num dia como o de hoje, sobretudo tendo em conta o que aconteceu nas últimas 24 horas”, disse, frisando que “há muitas zonas do país em que as pessoas se sentem desrespeitadas e portugueses de segunda”

O candidato disse igualmente que “a partir do momento que os podres públicos decidiram” que era para votar, os portugueses têm de “cumprir as designações dos poderes púbicos” e “participarem dentro daquilo que puderem, para não deixarem o futuro na mão dos outros”.

André Ventura manifestou-se ainda “muito tranquilo” para esta segunda volta das eleições presidenciais, apesar de existir “sempre alguma ansiedade” nestes dias.

As assembleias de voto abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira para a segunda volta das eleições presidenciais, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de fevereiro

Estrada Nacional 336 em Anadia cortada devido a derrocada
08 de fevereiro

Ereira isolada pelo Mondego votou com sentimento agridoce
08 de fevereiro

Nível de água do Mondego subiu neste domingo, mesmo com pouca chuva
08 de fevereiro

APA nega acusação de questões administrativas para falta de energia

Nacional

Nacional
08 de fevereiro às 17h29

Afluência em linha com 1.ª volta com 45,5% dos eleitores até às 16H00

0 comentário(s)
Nacional
08 de fevereiro às 14h07

 Ventura espera que “todos consigam cumprir dever” apesar do que diz ser “desrespeito”

0 comentário(s)
Nacional
08 de fevereiro às 11h04

Seguro pede aos portugueses para irem votar e dizer “quem querem para Presidente”

0 comentário(s)