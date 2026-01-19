A deputada municipal Graça Simões lançou, na passada sexta-feira, na Assembleia Municipal, um apelo ao executivo camarário para que aproveite o regime excecional previsto na Lei para proceder ao levantamento e regularização de equipamentos culturais e recreativos espalhados pelo concelho.

Na sua intervenção, a eleita do grupo Livre alertou para a realidade generalizada destes espaços, afirmando que “nesta situação de equipamentos culturais e recreativos, sem condições, sem legalização, espalhados por todo o concelho, nós sabemos que existem imensos”. A deputada sublinhou que muitos destes equipamentos foram construídos voluntariamente pelas populações nas décadas de 1970 e 1980, frequentemente “sem plano, sem projeto e sem acompanhamento técnico”.

Só na freguesia de Almalaguês, exemplificou, existirão 12 equipamentos nessa situação. Graça Simões defendeu que a vigência da lei, prolongada até março de 2027, constitui uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, propondo um levantamento global e apoio técnico à regularização destes espaços, sobretudo das associações que “gerem com muita dificuldade” infraestruturas essenciais à coesão social.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS