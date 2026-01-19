diario as beiras
Coimbra

Vários espaços recreativos funcionam sem condições legais em Coimbra

19 de janeiro de 2026 às 09 h21
0 comentário(s)
DR

A deputada municipal Graça Simões lançou, na passada sexta-feira, na Assembleia Municipal, um apelo ao executivo camarário para que aproveite o regime excecional previsto na Lei para proceder ao levantamento e regularização de equipamentos culturais e recreativos espalhados pelo concelho.

Na sua intervenção, a eleita do grupo Livre alertou para a realidade generalizada destes espaços, afirmando que “nesta situação de equipamentos culturais e recreativos, sem condições, sem legalização, espalhados por todo o concelho, nós sabemos que existem imensos”. A deputada sublinhou que muitos destes equipamentos foram construídos voluntariamente pelas populações nas décadas de 1970 e 1980, frequentemente “sem plano, sem projeto e sem acompanhamento técnico”.

Só na freguesia de Almalaguês, exemplificou, existirão 12 equipamentos nessa situação. Graça Simões defendeu que a vigência da lei, prolongada até março de 2027, constitui uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, propondo um levantamento global e apoio técnico à regularização destes espaços, sobretudo das associações que “gerem com muita dificuldade” infraestruturas essenciais à coesão social.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos
19 de janeiro

Bombeiro em estado grave após colisão no IC2 (com vídeo)
19 de janeiro

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)
19 de janeiro

Isto não é esquerda vs direita

Coimbra

Coimbra
19 de janeiro às 11h07

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

0 comentário(s)
CoimbraNacional
19 de janeiro às 09h53

Pestana tem resultado “positivo face à cobertura mediática”

0 comentário(s)
CoimbraNacional
19 de janeiro às 09h53

Cotrim Figueiredo representou “candidatura de esperança”

0 comentário(s)