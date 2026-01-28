Várias zonas do concelho de Coimbra estão sem abastecimento de água devido à falha de energia provocada pela depressão Kristin, informou hoje a Águas de Coimbra nas redes sociais.

Na publicação, a empresa municipal refere que “devido à falha de energia elétrica registada em vários locais, encontram-se inoperacionais alguns hidropressores, pelo que não haverá abastecimento de água nas seguintes zonas: Abelheira, Aeródromo, Arzila, Cabouco, Cruz dos Morouços, Loureiro, Monte de Bera, Rio de Galinhas, Vale da Luz, Vendas de Ceira, Vila Verde, Zouparria, S. Marcos e Póvoa do Pinheiro.

A terminar, a Águas de Coimbra afirma que “está a acompanhar a situação e atualizará a informação logo que seja oportuno”.