Várias localidades do concelho de Coimbra sem abastecimento de água

28 de janeiro de 2026 às 08 h32
DR

Várias zonas do concelho de Coimbra estão sem abastecimento de água devido à falha de energia provocada pela depressão Kristin, informou hoje a Águas de Coimbra nas redes sociais.

Na publicação, a empresa municipal refere que “devido à falha de energia elétrica registada em vários locais, encontram-se inoperacionais alguns hidropressores, pelo que não haverá abastecimento de água nas seguintes zonas: Abelheira, Aeródromo, Arzila, Cabouco, Cruz dos Morouços, Loureiro, Monte de Bera, Rio de Galinhas, Vale da Luz, Vendas de Ceira, Vila Verde, Zouparria, S. Marcos e Póvoa do Pinheiro.

A terminar, a Águas de Coimbra afirma que “está a acompanhar a situação e atualizará a informação logo que seja oportuno”.

Agência Lusa

