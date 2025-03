Universo da banda desenhada regressa a Coimbra em abril

O universo da banda desenhada e da cultura pop vai regressar a Coimbra de 25 a 27 de abril, durante um festival que contará com a presença de mais de 40 autores e ilustradores nacionais e internacionais.

Daniel Henriques, Luís Louro, Osvaldo Medina, Patrícia Costa, Margarida Madeira, Gigi Cavenago, Arno Monin são alguns dos autores confirmados, anunciou hoje a Câmara de Coimbra, que organiza o festival através da sua Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico.

Segundo a autarquia, o programa do Festival Coimbra BD 2025 inclui várias exposições, como “A Adopção”, de Arno Monin, “De Dylan Dog a Batman”, de Gigi Cavenago, “Os Filhos de Baba Yaga”, de Luís Louro, “Crónicas de Enerelis”, de Patrícia Costa, “Escritos em Coimbra: Os Clássicos da Literatura Revisitados em BD”, de vários autores, “E Depois do Abril”, da editora Escorpião Azul, e “Fojo”, de Osvaldo Medina.

“O cartaz do Festival Coimbra BD 2025 é da autoria de Daniel Henriques, criador português de banda desenhada com mais de uma década de experiência na indústria”, explicou.

Daniel Henriques trabalhou para editoras como Marvel, DC, Image e Dark Horse Comics, referiu a autarquia, exemplificando com os títulos “Spawn, The Last Shadowhawk”, “Venom, The Incredible Hulk”, “Batman: Detective Comics”, “Batman: Arkham Knight”, “Green Lanterns”, “Justice League of America”, “Supergirl” e “Teen Titans e Aquaman”.

“Recentemente, fez parceria com Frank Miller em ‘Ronin Rising’, com finalização e meios-tons na arte de Philip Tan e do próprio criador, e vai estrear-se em breve como argumentista e cocriador da nova série ‘The Curse of Sherlee Johnson’, da Todd McFarlane Productions”, acrescentou.

Para esta edição do festival estão previstas “novas áreas e conteúdos, com várias sessões de cinema, competições de ‘card’ e ‘board games’, demonstrações de Warhammer e Dungeons and Dragons”.

“A área de Artists’ Alley continua a ser uma das de maior destaque, com dezenas de grandes talentos a mostrarem os seus trabalhos e arte, bem como a área comercial, onde vão estar presentes editoras com obras de banda desenhada e literatura e distribuidores de ‘merchandising’ com os mais variados produtos alusivos à cultura pop com personagens e títulos adorados por todos”, sublinhou.

O Festival Coimbra BD 2025 decorrerá no Convento São Francisco, com entrada livre durante os três dias.